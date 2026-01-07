俳優の玉木宏が7日、都内で開催されたドラマ『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』制作発表に、共演の岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郎とともに出席。大切なことを聞かれ「子どもと一緒に眠る時間」と答える場面があった。【写真】ヒロインを演じる岡崎紗絵本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公・天音蓮（玉木）は、あらゆる保険を扱う