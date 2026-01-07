第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）への出場を確実にしている北照が７日、北海道小樽市内の同校で始動した。昨秋全道大会で登板機会のなかった最速１４９キロ右腕・中谷嘉希（２年）は、聖地での登板に向けてさらなる成長を誓った。プロ注目の豪腕が、一回り大きくなった体で２０２６年の全体練習をスタートさせた。昨年１１月中旬の明治神宮大会後から食トレを開始。夕食時に白米を１キロ、食事回数を１