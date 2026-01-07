女優の忽那汐里（３３）が最新ショットを見せた。７日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、プライベート姿を投稿。友人たちと買い物を楽しむ様子や、並んで撮影した写真をアップ。アイラインをがっつり引いた濃い目のバッチリメイクで、グッと大人っぽくなった雰囲気だ。忽那はオーストラリア生まれで、２００６年に「第１１回全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、翌年にＴＢＳ系「３年Ｂ