ボートレース尼崎の正月シリーズ「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は4日目を終えた。4日目の宮田龍馬（27＝兵庫）は12点を加算して準優勝負駆け成功。序盤の大敗を挽回した。注目すべきは後半7R。最内から的確に差して2着を確保した。「窮屈な態勢でも出て行ったし、出足はいい」と好感触。3日目レース後にチルトを下げてから、足は全体的に良くなっている。準優10Rは3枠で最大の武器である“出足”が生きてくる。「