地震から一夜明け徐々に被害が明らかになる中、新酒のシーズンに入った鳥取県の酒造会社では、壊れた瓶の撤去作業に追われています。記者「境港市の酒造会社では、出荷を控えた日本酒がケースごと倒れていて、7日朝は床にこぼれた日本酒の撤去作業が行われています」この酒造会社の貯蔵庫では日本酒の瓶が散乱。粉々に割れていました。およそ300ケースがおかれる中、瓶数にして4分の1になる、およそ2000本の日本酒が倒れたとみられ