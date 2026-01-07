日本ケンタッキー・フライド・チキンは、新年5日から新たな「ケンタランチ」のレギュラーメニューを販売開始した。【写真】シンプル＆王道チキンフィレバーガー＋ポテトS＝550円毎日ランチタイム（午前10時〜午後3時）に提供する「ケンタランチ」に加わったのは、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」。バーガーにポテト（S）がついて550円で、“550（ゴーゴー）コンビ”とする。定番ラインア