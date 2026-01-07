昭和天皇在位60年を記念した1万円銀貨幣のニセ物を信用金庫や農協で換金し、現金をだまし取る。そんな手口による被害が全国で相次いでいます。警視庁は、これまでに5人を逮捕しました。偽造通貨行使の疑いで逮捕された中国籍の会社役員、シュエ・ジーウェイ容疑者（36）。去年6月上旬、東京都内の信用金庫でニセの1万円銀貨幣19枚を本物のように装い使った疑いが持たれています。犯行に使われたのは、40年前、昭和天皇の在位60年を