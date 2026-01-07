キリンビールの「キリン一番搾り生ビール」の小瓶キリンビールは7日、飲食店向けの業務用ビールについて、一部の小瓶や中瓶の出荷制限を13日出荷分から解除すると明らかにした。アサヒビールがシステム障害の影響で出荷を減らし、代替需要でキリンへの発注が急増したため出荷を調整していた。アサヒの影響緩和で、キリンも主力のたるや大瓶の制限は昨年末までに解除しており、業務用の出荷は全面的に正常化することになる。解