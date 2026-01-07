原子力規制庁の職員が昨年１１月、私的に訪れた中国で業務用スマートフォンを紛失したことが関係者への取材でわかった。機密性が高い核セキュリティーの担当者を含む職員の名前や連絡先が登録されていた。同庁は情報漏えいの可能性が否定できないとして、国の個人情報保護委員会に報告した。同庁などによると、スマホは緊急時に招集対象となる職員らに貸与しているもの。職員は１１月１〜３日に中国へ渡航し、帰国後の同６日に