3連休は、各地で「二十歳の集い」などが開催され、晴れ着を着る方も多いと思う。天気が気になるところだが、3連休は日本海側を中心に吹雪や暴風雪となり、全国的に大荒れとなるおそれがある。九州でも雪が降って、積もる可能性もある。大荒れにより交通機関や道路の通行に影響する所もあるため、今後発表される気象情報には注意してほしい。10日土曜日から11日日曜日にかけて、日本海を低気圧が発達しながら北東に進み、低気圧の通