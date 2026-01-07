県内は、低気圧や前線の影響により7日夜から大雪となる可能性があります。国道交通省東北地方整備局によりますと、国道46号の仙岩道路(岩手・秋田県境)では短時間での大雪が予測されており、降雪時の交通障害を防ぐため7日午後11時時ごろから予防的通行止めを行う可能性があるということです。最新の道路交通情報等の確認をしてください。