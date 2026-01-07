JR秋田駅前のにぎわい創りなどを目的としたイベントが始まりました。秋田市の西武秋田店では、全国のうまいものが集まり、早速多くの人でにぎわっています。秋田駅前の商業施設5店舗が協力して開催する「新旬祭」。期間中は、年末に抽選販売が行われた秋田駅前プレミアムチケットでお得に買い物が楽しめるほか、全国の有名店も秋田駅前に出店します。西武秋田店で開催されるのは「グルメパラダイス」という食のイベント。前半と後