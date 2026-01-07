中国が発表した軍事転用が可能な品目の日本への輸出規制。日銀が東海地方の影響を注視です。今回の中国の輸出規制には、レアアースが対象に含まれる可能性も指摘されています。レアアースはEV＝電気自動車をはじめ多くの工業製品で使われ、日本が輸入するおよそ7割は中国からで、輸出禁止となれば自動車業界など幅広い産業への影響が懸念されます。日銀名古屋支店の上口洋司支店長は7日の会見で、自動車産業を