2025年1月に埼玉県八潮で発生した道路の陥没事故を受け、愛知県は、道路に空洞がないか調査する方針を固めました。愛知県によりますと、新年度の当初予算案に関連費用を計上し、県が管理する県道や国道の全区間およそ4600キロで空洞がないかを5年かけて調査するということです。調査に使われる探査車は時速50キロほどで走行し、深さ1.5メートルまでの地中に電磁波を照射して道路を掘らずに陥没のリスクを判定すること