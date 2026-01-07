「古董茶館 四季」は、覚王山・日泰寺参道に店を構える、中国の六大茶葉を味わえる本格的な茶館です。中国・四川省出身のオーナーが、「自分の好きな“茶”の魅力を多くの人に伝えたい」という思いから開店しました。店で扱う茶葉は、2000種類以上あるといわれる中国大陸の茶葉の中から、オーナー自らが試飲し、品質に納得した25種類を厳選。なかには、15年以上熟成された白茶など、なかなか出会えない