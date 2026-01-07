名古屋駅で人気の大衆酒場「ひとくち餃子ストライク」の2号店が、2025年9月に栄の住吉エリアにオープンしました。14時から営業しているため、昼飲みはもちろん、遅めのランチや早めの夕食にも利用できます。テイクアウト専用の窓口もあり、持ち帰り需要にも対応しています。看板メニューは、一口サイズの【ストライクの焼き餃子】。国産食材を使用し、注文が入ってから店内で焼き上げます。薄めの皮は外がパリッと、