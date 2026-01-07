阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）ら新人７選手が７日、新人合同自主トレ初日を終えた。約１時間半、ストレッチやキャッチボールを行った。アップ後には藤川監督からの訓示を受け、立石は「まずはけがなく、この期間をしっかり有効に使ってほしいってことだったので。アドバイス通りしっかり動きたいと思います」と意気込んだ。平日の午前中から約８００人のファンが集まり、「ファンの方だったり、いろんな人が声