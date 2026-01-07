ODAで支援する地下鉄の建設現場を視察する自民党の小林政調会長（右から2人目）＝7日、マニラ（共同）【マニラ共同】自民党の小林鷹之政調会長は7日、フィリピンでテオドロ国防相と会談した。海洋進出を強めている中国を念頭に、安全保障分野の協力を強化する方針を確認。同志国軍に防衛装備品や機材を供与する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を推進していく考えを伝えた。小林氏は「南シナ海を平和で開かれた海に