記者会見する兵庫県の奥谷謙一県議＝7日午後、神戸市中央区斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で県議会調査特別委員会（百条委）委員長を務めた奥谷謙一県議が7日、政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首に演説で名誉を傷つけられたとして、1100万円の損害賠償を求め神戸地裁に提訴した。立花党首の発信を巡り名誉毀損容疑で県警に告訴し、神戸地検が昨年12月、嫌疑不十分で不起訴としていた。奥谷氏はこれを不服