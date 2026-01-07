７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１６銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円４８〜４９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円７９〜８３銭で大方の取引を終えた。