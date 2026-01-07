中国政府が6日決定した軍民両用品の日本への輸出禁止をめぐっては対象の品目など具体的なことは明らかにされていません。こうしたなか7日、中国政府系の英字紙「チャイナ・デイリー」は関係者の話として「レアアースに関連する品目について輸出許可審査の厳格化を検討している」と報じました。今回の措置にレアアースの規制強化が含まれると示唆した形です。また、中国政府の関係者も日本テレビの取材に対し、「レアアースは対象に