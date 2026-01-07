湘南出身の店主が思いを込めたスタイリッシュな店まず目に入るのはお酒のボトルをおしゃれにデザインしたイラストが描かれた暖簾。目の前には名瀬の街中を流れる永田川が見えます。壁一面にディスプレイされたセイロはインパクト大。店名に掲げている通り、日本酒を愛する人たちが多く訪れます。店主の宮川明久さんは神奈川の湘南出身。鎌倉のレストランでシェフとして働き、ホテルの立ち上げのために奄美へと移住しました。「観光