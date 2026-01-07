日本の歴史年表一覧日本の歴史は、大きく5つの時期に分けることができます。●原始時代（旧石器時代〜弥生時代）●古代（古墳時代〜平安時代）●中世（鎌倉時代〜安土桃山時代）●近世（江戸時代）●近現代（明治時代〜令和時代）それぞれの時代を、わかりやすく一覧表にまとめました。まずは全体の流れを一覧表で確認してみましょう。この年表を参考にすることで、日本史の全体像を把握できます。 原始時代の日本歴史年表原始時代