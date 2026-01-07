岡山県庁 岡山県は、6日午前に発生した島根県東部を震源とする地震の、県内の被害状況（7日・午後2時現在）をまとめました。 これまでに、2人が軽傷、建物被害が6件となっています。 建物被害のうち、吉備中央町の下竹荘公民館では、壁面がひび割れるなどしています。