冬野菜を収穫できる体験会が、村山市の農園で開かれ、招待された地元の園児が今が旬の野菜の収穫を楽しみました。雪が降り積もった村山市内の畑。記者リポート「こちらのビニールハウスの 中をのぞくと…園児たちが野菜の収穫を体験しています。」園児「おーーーーー」「採れた」村山市大久保の髙谷太さんの畑には、1月10日から始まる様々な冬野菜を収穫できるイベントを前に地元