山形県内の公立高校の入学試験はことしから全ての高校で、前期と後期の2回、実施される形に変更されます。これまでと大きく変わる公立高入試の新たな制度の内容をまとめました。5日、県内公立高校前期試験の願書の受け付けが始まりました。ことしから入試の方法がどのように変わったのかを見ていきます。県内の多くの公立高校にある「普通科」では、これまで一般入試が3月上旬に1回だけ行われていました。一方、「専門学科」と「総