７日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５１．５０ポイント（０．９４％）安の２６４５８．９５ポイントと４日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１０５．４９ポイント（１．１４％）安の９１３８．７５ポイントと反落した。売買代金は２７６１億３３７０万香港ドル（約５兆５４７５億円）に縮小している（６日は２９１７億５８２０万香港ドル）。利益確定