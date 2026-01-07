オートサロン三菱ブースは『デリカ祭り』三菱自動車は、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。【画像】マイナーチェンジを受けたデリカD:5と昨年フルチェンのデリカ・ミニ全75枚今回の三菱ブースのテーマは『デリカ祭〜遊び心を解き放て〜』とし、初日の1月9日に発売予定の新型『デリカD:5』や、デリカ祭を表現した特別ラッピングのデリカ・ミニ『デリ丸。フェスタ（DERIMA