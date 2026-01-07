シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）がDJを務めるFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY」（日曜前9・30）が4日、スタ―トした。冒頭、「すみません、朝っぱらからハスキーボイスで」と切りだし、「私を朝に起用する番組、初めてですね。ほんとにチャレンジャーですね！」と笑った。「あけましておめでとうございます、ですね」と新年のあいさつ。「世間でいうと、私、喪中なので言えないんですけど。もう関係ないですね」