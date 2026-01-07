人気ＭＣ芸人が朝の生放送で大暴れ。若かりしころの狂犬キャラをさく裂させた。７日の日本テレビ系「ＺＩＰ！」に、お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が生出演。かつて同局系「スッキリ」でタックを組んでいた水卜麻美アナウンサーとの共演となった。企画コーナー「神ワザチャレンジ」では風船連続割りに加藤が挑戦。長机に並べられた風船を小道具の剣でたたき割るゲームだが、ラスト３個がなかなか割れずに大苦戦。机からフ