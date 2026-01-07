ラッパーの呂布カルマが10日放送のABCテレビのコント番組『コント・デ・ンガナ』（深0：00〜0：25※関西ローカル）に出演する。【番組カット】ナンマン(兎)とディベート対決する呂布カルマ扮するカルマンロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、ユニットコント番組