アメリカのトランプ大統領が南米のベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領の身柄を拘束してから4日。新たな動きがありました。トランプ大統領は6日、自身のSNSに制裁対象になっているベネズエラの石油について「ベネズエラの暫定政府は制裁対象となっている石油について、3000万から5000万バレルをアメリカに引き渡すことになった」「収益はアメリカ大統領である私が管理し、ベネズエラとアメリカ国民のために活用されることを保証す