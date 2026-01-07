箱根駅伝で３連覇を飾った青学大の６区、石川浩輝（１年）が７日、自身のＸを更新。レース中に紛失した手袋が届けられたことを明かした。ＳＮＳで石川は「僕が投げた手袋を片っぽ拾ってお手紙と共に寮に送ってくださった方がいました。本当にありがとうございます」と、写真付きで投稿。「投げ方が下手すぎて片っぽずつになってしまいましたが笑しっかりお礼させて頂きます」と感謝した。石川はレース中に沿道へ手袋を投げ