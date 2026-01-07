新年の挨拶代わりに「辞めます」と会社を去る、「あけおめ退職」がいま話題となっている。マイナビの調査によれば、20代の4割以上が同僚や先輩たちの“新年の退職劇”を目撃した経験があるという。正月休みが明け、重い体を引きずって職場へ向かう道すがら、「あー、やっぱり自分も辞めたい…」と思う。そして、そう考えてしまう自分に対し、「なんて意志が弱いんだ」と自己嫌悪に陥ってはいないだろうか。だが、安心してほしい。