「なんで、辛さを誰も分かってくれないのかと苦しかった。どこの病院でも異常ナシといわれ、扱いづらい患者扱いされていました」【スライド】小林さんが直面した「脊髄空洞症」の症状の数々。手術をしても治らなかったものもそう話す小林愛令奈（えれな）さん（satiko.0305）は右腕に痛みなどが現れ、様々な病院を受診するも、メンタルの問題と片付けられてきた。ようやく知識ある医師に出会え、「脊髄空洞症」であると判明したの