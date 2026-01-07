中国人民銀行は、2026年は実体経済の質の高い発展を支える金融サービスの質と効果を一層高め、構造的金融政策手段の体系を整備して、内需拡大、科学技術革新、中小・零細企業など重点分野への金融支援を強化するとの方針を明らかにしました。中国人民銀行福建省支店の張慶〓支店長は、「構造的金融政策手段を最大限に活用し、内需拡大、消費の活性化、有効投資の喚起を重点的に支援する」とした上で、科学技術革新主導による発展、