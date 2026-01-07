言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！共通点に気づけるとスムーズに解けるはず。恋愛や行事にまつわる言葉も入っていますよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。はつ□□□□のぼり□□みくじ答えを見る↓↓↓↓↓正解：こい正解は「こい」でした。▼解説それぞれの言葉に「こい」を入れると、次のようになります。はつこい（初恋）こいのぼり（鯉のぼ