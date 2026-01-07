ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が7日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、7000万円増の年俸1億8000万円でサインした。（金額は推定）11年目の昨季は、セットアッパーとして51試合に登板。5勝2敗、39ホールド、防御率1・07の成績を残した。44ホールドポイントで最優秀中継ぎの初タイトルも獲得した。越年での更改となったが、松本裕は「（昨）年内には話がまとまっていたので。ただ日程が合わずに