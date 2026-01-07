福岡県警城南署は7日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後0時34分ごろ、福岡県警の警察官を名乗る人物から「あなたが静岡の事件に関わっているので出頭してください。あなたが追われる側になってもいいのか」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。