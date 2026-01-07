7日、広島県内にある警察署の署長が集まる会議が開かれ、特殊詐欺の取り締まりなどに力を注ぐことなどが確認されました。 ■森本敦司本部長 「特殊詐欺の被害総額は過去最高となり、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺についても甚大な被害額になるなど深刻な被害状況です」 広島市中区の県警本部で開かれた会議には、県内の警察署の署長や横田知事らが出席しました。 県警の森本本部長は特殊詐欺の被害額が５年連続で増加しているこ