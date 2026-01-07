NGT48の元メンバーでタレントの中村歩加さんが自身のインスタグラムを更新し、愛犬「にこ」が先月旅立ったことを明かしました。投稿によると、「にこ」は2歳11か月という若さで、播種性血管内凝固症候群（DIC）を発症し、体調が急変したとのことです。 【写真を見る】【 中村歩加 】愛犬との別れを報告「2歳11ヶ月でした」「自分の一生をかけて、守り抜くと決めていたのに」「毎日胸が痛いです」「ずっとずっと、にこが大