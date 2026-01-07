日本維新の会の藤田共同代表は国民民主党の連立政権入りについて、「政策実現に取り組む仲間としてできるようであれば歓迎したい」と述べ、前向きな姿勢を示しました。日本維新の会藤田共同代表「国民民主党さんは非常に私達とも考えが近しい、政策観の近しい政党でありますので、前向きにこの政策実現に取り組んでいただける仲間としてですね、できるようであれば、それは歓迎したい」維新の藤田共同代表は7日、自民党の鈴木幹