北海道・函館市で行われた無病息災を願う「どんど焼き」で、参拝者が転倒して火の中に突っ込み、やけどをしました。7日午前10時半ごろ、函館市の湯倉神社で「参拝者の服が燃えてやけどを負った」と神社の関係者から消防に通報がありました。関係者によりますと、70代ぐらいの参拝者が正月飾りを投げ入れた際に転倒し、顔から火の中に突っ込みました。顔などにやけどをして病院に搬送されましたが、意識はあったということです。救