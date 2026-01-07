メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズは7日、前ロッテの国吉佑樹投手と前中日の石川翔投手の入団を発表しました。国吉投手は、2009年に育成ドラフト1位でDeNAの前身・横浜ベイスターズへ入団。196センチの長身を誇る右投手です。主にリリーフとして活躍し、2019年にはキャリアハイの53試合に登板しました。2021年途中、ロッテに移籍。24年は41試合で防御率1.51という成績で昨季は1軍での出場はありませんでした。そし