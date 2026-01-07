【桐蔭学園―京都成章】３連覇を決め喜ぶ桐蔭学園フィフティーン＝花園ラグビー場（立石祐志写す）ラグビーの第１０５回全国高校大会最終日は７日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６─１５で下し、３大会連続６度目の優勝を果たした。３連覇は史上６校目の快挙。 先制を許した桐蔭は前半１８分にトライを奪い、５─５で折り返した。後半４分に密集から