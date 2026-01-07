昨年の菊花賞で３着に好走したエキサイトバイオ（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父レイデオロ）がレッドシーターフハンデ・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、芝３０００メートル）の招待を受諾したことが１月７日、分かった。同日に行われる１３５１ターフスプリント・Ｇ２（芝１３５１メートル）に出走予定で、昨年のＮＨＫマイルＣの勝ち馬パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンド