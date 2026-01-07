ＪＲＡは１月７日、２３年の中京記念・Ｇ３を制したセルバーグ（牡７歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父エピファネイア）の競走馬登録を同日付けで抹消したと発表した。今後は滋賀県の辰美牧場で乗馬となる予定。同馬は２歳１０月にデビューＶ。４歳春にオープン入りすると、同年夏の中京記念で重賞初勝利を挙げた。その後はタイトルをつかめなかったが、けれん味のない先行策でファンの注目を集めた。ラストランは昨年のリゲルＳ（