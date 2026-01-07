POTRは、G-SHOCKとのコラボレーションモデル「G-SHOCK × POTR DW-5600」を2026年1月10日に発売する。G-SHOCKの定番モデルをベースに、POTRらしいカラーリングとディテールを加えた完全数量限定アイテムだ。G-SHOCKは1983年にCASIOから誕生した時計ブランド。「落としても壊れない頑丈な時計を作る」という信念のもと開発され、タフネスという新たな価値観を腕時計に持ち込んだ存在として知られている。今回のコラボレーションでは