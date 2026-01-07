俳優・岩瀬洋志（２２）が７日までに自身のＳＮＳを更新。２２歳の誕生日を迎えたことを報告した。岩瀬はインスタグラムで「今日は誕生日！！！２２歳！！！！！」とつづり、自身のワンショットを投稿。仕事中の写真からプライベート風のショットなど様々な表情を見せた。この投稿にファンからは「洋志くんお誕生日おめでとう２２歳になったこの年も洋志くんにとって素敵な一年になりますように」「世界一幸せになってね