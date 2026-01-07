レノボは1月6日、米国ラスベガスで開催されている「CES 2026」において、ビジネス向けノートPC「ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition」、クリエイター向けノートPC「Yoga Pro 9i Aura Edition」、ゲーミングノートPCのコンセプトモデル「Legion Pro Rollable Concept」の3機種を発表した。いずれもAI機能の活用を前提としたモデルとなっている。ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition○ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Editi